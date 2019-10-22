15:29
22 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ЗАГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ У КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Божевілля Лукашенка. У Захарової підгоріло
      Вєсті Кремля
      21:58, 21 жовтня
      Вєсті.UA: Луценко вчиться у Гоґвортсі? Подаруночок для Гонтаревої
      Вєсті.UA
      21:38, 21 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ЗАГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ У КИЄВІ

      Прощання з Кутовим відбудеться в Києві: дата

      143 Читать новость на русском
      Похорони Тараса Кутового – дата прощання з Кутовим та похорон
      Прощання з загиблим Кутовим відбудеться в Києві 23 жовтня / latifundist.com

      Прощання із загиблим в авіакатастрофі ексміністром аграрної політики Тарасом Кутовим відбудеться в середу, 23 жовтня, у Києві.

      Заступник голови Полтавської обласної державної адміністрації та друг загиблого Роман Товстий уточнив, що відкрита церемонія проходитиме з 10:00 до 12:00, пише УНІАН.

      Біографія: Загинув Тарас Кутовий: чим відомий колишній міністр

      Прощання з Тарасом Кутовим відбудеться у Клубі Кабінету Міністрів по вулиці Інститутській, 7.

      Водночас, дата похорону наразі не повідомляється. Найімовірніше, поховають ексміністра також завтра, 23 жовтня.

      Як загинув Тарас Кутовий?

      Тарас Кутовий трагічно загинув 21 жовтня в авіакатастрофі. Він летів з Києва на Полтавщину вертольотом Robinson r44, пілотом якого був сам.

      Близько 16 години гелікоптер впав біля приватного будинку поблизу села Тарасенково у Полтавській області. Колишній міністр загинув на місці, а його тіло сильно обгоріло.


      Місце падіння гелікоптера і загибелі Тараса Кутового на Полтавщині / фото поліції

      За фактом падіння літака правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

      Ким був Тарас Кутовий?Український політик, народний депутат Верховної Ради 7 та 8 скликань. Був міністром аграрної політики та продовольства України в уряді Володимира Гройсмана. Також працював викладачем у Національному економічному університеті та займався науковою діяльністю.

      Кутовий був автором постанови про відзначення на державному рівні 80-річчя з Дня народження поета та журналіста Василя Симоненка. Верховна Рада прийняла її 21 травня 2013 року.

      blog_ava
      Загибель Тараса Кутового: у поліції розкрили деталі трагедії
      сьогодні
      10172
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Полтави авіація Новини Києва Втрати Загибель Тараса Кутового
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Хор імені Верьовки – чому це все таки смішно?
      сьогодні , 15:00 Хор імені Верьовки – чому це все таки смішно?
      Наталія Лебідь 1962
      Третій Майдан, який просто зараз влаштовує Зеленський
      сьогодні , 14:57 Третій Майдан, який просто зараз влаштовує Зеленський
      Антон Голобородько 696
      Браво, Беня: как Коломойский шантажирует страну, – Фурса
      сьогодні , 11:50 Браво, Беня: как Коломойский шантажирует страну, – Фурса
      Сергій Фурса 1873
      Чому поляки знову підтримали консерваторів і як це вплине на стосунки з Україною
      сьогодні , 11:01 Чому поляки знову підтримали консерваторів і як це вплине на стосунки з Україною
      732
      Міфи про менструацію: що ви могли не знати про багаторазові засоби жіночої гігієни
      сьогодні , 10:30 Міфи про менструацію: що ви могли не знати про багаторазові засоби жіночої гігієни
      Наталя Сколоздра 666
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук