Прощання з Кутовим відбудеться в Києві: дата

Прощання із загиблим в авіакатастрофі ексміністром аграрної політики Тарасом Кутовим відбудеться в середу, 23 жовтня, у Києві.

Заступник голови Полтавської обласної державної адміністрації та друг загиблого Роман Товстий уточнив, що відкрита церемонія проходитиме з 10:00 до 12:00, пише УНІАН.

Біографія: Загинув Тарас Кутовий: чим відомий колишній міністр

Прощання з Тарасом Кутовим відбудеться у Клубі Кабінету Міністрів по вулиці Інститутській, 7.

Водночас, дата похорону наразі не повідомляється. Найімовірніше, поховають ексміністра також завтра, 23 жовтня.

Як загинув Тарас Кутовий?

Тарас Кутовий трагічно загинув 21 жовтня в авіакатастрофі. Він летів з Києва на Полтавщину вертольотом Robinson r44, пілотом якого був сам.

Близько 16 години гелікоптер впав біля приватного будинку поблизу села Тарасенково у Полтавській області. Колишній міністр загинув на місці, а його тіло сильно обгоріло.



Місце падіння гелікоптера і загибелі Тараса Кутового на Полтавщині / фото поліції

За фактом падіння літака правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Ким був Тарас Кутовий?Український політик, народний депутат Верховної Ради 7 та 8 скликань. Був міністром аграрної політики та продовольства України в уряді Володимира Гройсмана. Також працював викладачем у Національному економічному університеті та займався науковою діяльністю.



Кутовий був автором постанови про відзначення на державному рівні 80-річчя з Дня народження поета та журналіста Василя Симоненка. Верховна Рада прийняла її 21 травня 2013 року.