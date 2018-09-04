13:24
4 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
29°C
31°C 14°C
  • середа
    27°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
  • п'ятниця
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Варфоломій вирішив не пити з російського "болотця". Ще трішки Солов'їного помьоту
Вєсті Кремля
21:42, 3 вересня
Вєсті.UA. Ведмежі послуги Медведчука. Шапка Гриця-молодця
Вєсті.UA
19:46, 3 вересня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Похорони Захарченка охороняла армія бойовиків: ОБСЄ оприлюднила цифри

869 Читать новость на русском
Похорон Захарченка охороняли щонайменше 100 озброєних бойовиків
Похорон Захарченка охороняли щонайменше 100 озброєних бойовиків / Фото з відкритих джерел

Похорон ватажка так званої "ДНР" Олександра Захарченка охороняли понад 100 озброєних проросійських бойовиків.

Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 3 вересня.

Читайте також: У "ДНР" в наказовому порядку змушують йти на похорон Захарченка

Спостерігачі зазначають, що 2 вересня бачили кілька тисяч осіб, котрі зібралися навпроти театру опери і балету, розташованого на вул. Артема, 82. Вони прийшли на анонсовану "церемонію прощання" із Захарченком.

На місці були присутні принаймні 100 членів збройних формувань, деякі з яких були озброєні автоматами та пістолетами. Вони охороняли місце події,
– йдеться у звіті.

В ОБСЄ також зауважили, що у той же час на бульварі Пушкіна, де стався вибух, спостерігачі також бачили щонайменше 100 членів збройних формувань, деякі з яких були озброєні автоматами.

"За словами деяких із них, їхня присутність на бульварі Пушкіна пов’язана з проведенням "навчань із протидії терористичним актам", – додали спостерігачі.

Нагадаємо, увечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко.
 

 
хроніка подій
Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Вбивство Захарченка ОБСЄ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Предохранитель от глупости" или "торговец простотой": каким должен быть политик
сьогодні, 13:01 "Предохранитель от глупости" или "торговец простотой": каким должен быть политик
Павло Казарін
Похорон із чемоданами: у "ДНР" збираються закрити виїзд до Росії
сьогодні, 12:01 Похорон із чемоданами: у "ДНР" збираються закрити виїзд до Росії
Олексій Чибісов
Креативна економіка: що це таке та чому саме вона може врятувати Україну
сьогодні, 12:00 Креативна економіка: що це таке та чому саме вона може врятувати Україну
Тетяна Острікова
У яких країнах Європи відпочивають більше, ніж в Україні: інфографіка
сьогодні, 11:01 У яких країнах Європи відпочивають більше, ніж в Україні: інфографіка
Зло поднимает голову, и Путин – не главная угроза
сьогодні, 10:00 Зло поднимает голову, и Путин – не главная угроза
Іван Яковина
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Ціна випускного: реалії цьогорічного святкування
 26 травня 2017 , 20:01
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
"Манчестер Юнайтед" – "Андерлехт": загинули 30 людей під час перегляду матчу
 21 квітня 2017 , 15:15
Визначено 20 найгірших секунд в історії футболу за участі англійського гранда (ВІДЕО)
 13 липня 2017 , 10:01
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук