Похорони Захарченка охороняла армія бойовиків: ОБСЄ оприлюднила цифри
Похорон ватажка так званої "ДНР" Олександра Захарченка охороняли понад 100 озброєних проросійських бойовиків.
Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 3 вересня.
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Спостерігачі зазначають, що 2 вересня бачили кілька тисяч осіб, котрі зібралися навпроти театру опери і балету, розташованого на вул. Артема, 82. Вони прийшли на анонсовану "церемонію прощання" із Захарченком.
На місці були присутні принаймні 100 членів збройних формувань, деякі з яких були озброєні автоматами та пістолетами. Вони охороняли місце події,
– йдеться у звіті.
В ОБСЄ також зауважили, що у той же час на бульварі Пушкіна, де стався вибух, спостерігачі також бачили щонайменше 100 членів збройних формувань, деякі з яких були озброєні автоматами.
"За словами деяких із них, їхня присутність на бульварі Пушкіна пов’язана з проведенням "навчань із протидії терористичним актам", – додали спостерігачі.
Нагадаємо, увечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко.