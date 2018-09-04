Похорони Захарченка охороняла армія бойовиків: ОБСЄ оприлюднила цифри

Похорон ватажка так званої "ДНР" Олександра Захарченка охороняли понад 100 озброєних проросійських бойовиків.

Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 3 вересня.

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Спостерігачі зазначають, що 2 вересня бачили кілька тисяч осіб, котрі зібралися навпроти театру опери і балету, розташованого на вул. Артема, 82. Вони прийшли на анонсовану "церемонію прощання" із Захарченком.

На місці були присутні принаймні 100 членів збройних формувань, деякі з яких були озброєні автоматами та пістолетами. Вони охороняли місце події,

– йдеться у звіті.

В ОБСЄ також зауважили, що у той же час на бульварі Пушкіна, де стався вибух, спостерігачі також бачили щонайменше 100 членів збройних формувань, деякі з яких були озброєні автоматами.

"За словами деяких із них, їхня присутність на бульварі Пушкіна пов’язана з проведенням "навчань із протидії терористичним актам", – додали спостерігачі.

Нагадаємо, увечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко.

