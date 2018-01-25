Поховали не тих: батьки загиблих дітей в одеському таборі вимагають повторної експертизи

Батьки, загиблих в одеському таборі "Вікторія" дівчат вимагають ексгумації тіл та повторної експертизи. Вони вважають, що під час генетичної експертизи, яку проводили одразу після трагедії – припустилися помилки і тіла дітей переплутали.

Батьки, загиблих в одеському таборі "Вікторія" дівчат вимагають ексгумації тіл та повторної експертизи. Вони вважають, що під час генетичної експертизи, яку проводили одразу після трагедії – припустилися помилки і тіла дітей переплутали.

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На похороні власних дітей батьки були в розпачі. Тому клопотання про ексгумацію подали після похорону. Провести повторну експертизу їм обіцяли ще в кінці листопада минулого року. Однак згодом з'ясувалося, їм в цьому відмовили

Вчора при ознайомленні з матеріалами справ ми раптом побачив, що є постанова слідчого Михайлюкової, яка відмовляє нам і в проведенні ексгумації, хоча вона взагалі не повноважні розглядати це питання,

– розповіла адвокат Тетяна Сягровець.

Обурені батьки прийшли до обласної прокуратури там їх зустрів обласний прокурор Олег Жученко. Запевнив: ексгумацію таки проведуть.

Батьки загиблих дівчат кажуть: повторну експертизу будуть проводити не в Одесі.