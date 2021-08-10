Про це розповіла матір дніпровської школярки Тетяна 9 серпня. Інцидент трапився на вулиці Донецькій у маршрутці, яка курсує за 38 маршрутом.
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Ще й накричав на дитину
За словами жінки, водій не захотів везти дитину за пільгою – зі знижкою 25%. Окрім цього він ще накричав на дівчинку за те, що вона нібито його обманює.
Матір дитини звернулася до представників проєкту "Безпечна школа". Там їй підтвердили, що діти можуть користуватися правом пільгового проїзду навіть на канікулах.
Скарги одразу почули
Через цю історію Тетяна вирішила скаржитися в Департамент транспорту й інфраструктури міськради Дніпра. Там їй одразу відповіли та пообіцяли відсторонити водія від роботи.
Також зазначили, що це потрібно для проходження чоловіком додаткового інструктажу щодо його обов'язків. Проте чи справді це зробили – невідомо.
Інші скандали з маршрутниками
- У Чорноморську на Одещині водій маршрутки облаяв чоловіка, який пред'явив посвідчення учасника бойових дій. Це набуло розголосу та водія 7 серпня облили зеленкою.
- У Києві 22 липня водій маршрутки відмовився впускати в салон мати з візочком. Яка була причина відмови – невідомо.
- У Києві 23 лютого водій маршрутки відмовився везти дідуся з двома дітьми. Чоловік вимагав, щоб дідусь платив за двох дітей із багатодітної сім'ї.