Про це розповіла матір дніпровської школярки Тетяна 9 серпня. Інцидент трапився на вулиці Донецькій у маршрутці, яка курсує за 38 маршрутом.

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Ще й накричав на дитину

За словами жінки, водій не захотів везти дитину за пільгою – зі знижкою 25%. Окрім цього він ще накричав на дівчинку за те, що вона нібито його обманює.

Матір дитини звернулася до представників проєкту "Безпечна школа". Там їй підтвердили, що діти можуть користуватися правом пільгового проїзду навіть на канікулах.

Скарги одразу почули

Через цю історію Тетяна вирішила скаржитися в Департамент транспорту й інфраструктури міськради Дніпра. Там їй одразу відповіли та пообіцяли відсторонити водія від роботи.

Також зазначили, що це потрібно для проходження чоловіком додаткового інструктажу щодо його обов'язків. Проте чи справді це зробили – невідомо.

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