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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ НОВИНИ ПОЛЬЩІ

Покарати Польщу: головний равин України запропонував перенести "Марш живих" до України

08:43, сьогодні 1077 Читать новость на русском
"Марш живих" щороку відбувається у Польщі / DW

Через прийняття у Польщі поправок до закону про Інститут національної пам’яті, який, серед іншого, передбачає кримінальну відповідальність за заперечення злочинів українських націоналістів та за використання виразу "польські табори смерті", провідні країни світу вирішують, як відповісти на такі дії польської влади.

Головний рабин України Моше Асман у відкритому листі до міністра освіти Ізраїлю Нафталі Беннета закликав припинити візити школярів до Польщі на міжнародний "Марш живих". Натомість перенести його до України. Про це з посиланням на The Jerusalem Post пише "РБК-Україна".

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На думку рабина, такий крок "покарає Польщу", оскільки в цьому випадку вона втратить десятки мільйонів доларів, які в ході зазначених заходів витрачає там ізраїльська молодь.

Асман також зазначив, що в Україні є безліч місць, де можна було б провести заходи "Маршу живих".

"В Україні багато місць, які підходять для" Маршу живих ": Бабин Яр в Києві, Дробицький Яр у Харкові, Янівський концтабір у Львові і десятки інших місць, де євреї страждали і були знищені під час трагічних подій", – йдеться в листі.

Рабин додав, що антисемітизм проти єврейських громад та інституцій в Польщі викликає серйозну стурбованість. Він вважає, що закон, який забороняє фразу "польські табори смерті", є антисемітським і спрямований на те, щоб "змусити мовчати історію і очевидців Голокосту".

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Відзначимо, на "Марш живих", до Польщі і Ізраїль в рамках вивчення історії Голокосту з'їжджається єврейська молодь з різних країн світу.

Нагадаємо, 26 січня Сейм Польщі підтримав закон про заборону пропагування у Польщі ідеології українських націоналістів. Закон про кримінальну відповідальність за заперечення злочинів українських націоналістів стосується лише тих, хто публічно заперечує ці події, і не стосується дослідників. Згідно з законопроектом, за використання виразу "польські табори смерті" буде загрожувати штраф або позбавлення волі на три роки. 1 лютого цей закон про "заборону бандерівської ідеології" ухвалив Сенат Польщі.

Прийняття такого законопроекту викликало хвилю обурення по всьому світу, та й в Польщі зокрема. Його піддали критиці уряди США та Ізраїлю. На нього жорстко відреагував Президент України Петро Порошенко. Не менш гострою була і реакція міністра закордонних справ України Павла Клімкіна. Президент Європейської ради поляк Дональд Туск засудив польський закон про "бандеризм". А в ОБСЄ побачили там обмеження свободи вираження. І теж виступили проти.

Теги: Новини України Новини політики Новини Польщі Новини Ізраїля Голокост
Джерело: 24 Канал
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