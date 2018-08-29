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"Покарати військових злочинців": під Кабміном мітингують активісти з плакатами

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У середу, 29 серпня, до Кабінету Міністрів України прийшли активісти, які вимагають покарати військових злочинців. Мітингувальники зазначають, що закон щодо таких злочинів є дуже важливим, оскільки деякі злочини не продубльовані в українському законодавстві, а через це частина людей залишається непокараною.

Про це розповіла кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

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До акції долучилися лише 7 людей – це правозахисники, родичі політв'язнів та ті, хто був "на підвалах", зокрема брат Панова – Ігор Котелянець, а також журналісти, які спілкувалися з бійцями з Донбасу щодо військових катувань та жертвами таких злочинів.

Сьогодні рік від подання спільного законопроекту правозахисників та Мін'юсту. Законопроект передбачає зміни до кримінального кодексу України. 

Можна пояснити, чому Путін зараз не сидить за ґратами або чому в окупованому Донецьку не можна визначати винних, але ніяк не можна пояснити чому уряд вже рік не може розглянути закон про воєнних злочинців, який змінює кримінальних кодекс,
– сказала голова правозахисницької організації Центр громадських свобод Олександра Матвійчук.

Варто зазначити, що завдяки цьому законопроекту ті ж злочини на Майдані, наприклад, розглядаються не як теракт, а як "злочин проти людяності", хоча катування на сході України мають дещо іншу кваліфікацію.

Нагадаємо, 29 серпня під посольством України у Києві відбулась багатолюдна акція в пам'ять за загиблими українськими воїнами в "Іловайському котлі" і з нагадуванням про те, що Росія має понести за це відповідальність.

Теги: Новини України Законодавство Новини Києва
Джерело: 24 канал
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