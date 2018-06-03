Показ Dior Cruise 2019: як зробити трендовий макіяж

25 травня у Франції відбувся показ Dior Cruise 2019. Головною темою показу стала "мексиканська культура", де моделі в образах Марії Грації- К’юрі прямували подіумом під ритми гітар рок-гуртів. Цікаво, що моделі ходили під проливним дощем у 30-градусну спеку з ідеальним стійким макіяжем. Про те, як створювався макіяж розповів креативний директор Dior Beauty Пітер Філіпс.

Команда візажистів відтворила сильні і стильні образи мексиканських вершниць підкресливши натуральну красу моделей.

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Нагадаємо, що розпочали показ ескарамуза, які проїхалися на білих конях у білих нарядах, прикрашених мексиканськими візерунками.



Показ Dior Cruise 2019 / Vincent Lappartient

Їх макіяж був набагато яскравішим, ніж у моделей. А саме Пітер Філіпс підібрав традиційний макіяж у мексиканському стилі – яскраво-червоні губи і чорні графічні стрілки.



Показ Dior Cruise 2019 / Getty Images

Пітер розповів, що для круїзної колекції вони вирішили зробити ставку на брови і чисту, блискучу шкіру.

Для цього використовувалася косметика з нової колекції макіяжу Dior Backstage Collection (та, яку використовувала Меган Маркл для весільного макіяжу).

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Показ Dior Cruise 2019 / Vincent Lappartient

Спочатку візажисти зробили тон за допомогою тонального засобу для обличчя і тіла із захистом від спеки та вологи від Dior Backstage Face And Body Foundation (зазначимо, що у колекції 40 різних відтінків).



Показ Dior Cruise 2019 / Vincent Lappartient

Після тону Пітер додав блиску за допомогою хайлайтеру. Також зробив скульптурування обличчя за допомогою бронзеру і залишив рум'яна на кінець.



Показ Dior Cruise 2019 / Vincent Lappartient

Для стійкого макіяжу очей на повіки використали праймер під тіні. Візажисти підкреслили очі тінями в тон шкіри з дуже легким шиммером, потім темнішими тінями підвели лінію росту вій і розтушувати для максимально природного ефекту. Завершили макіяж очей тушшю.



Показ Dior Cruise 2019 / Vincent Lappartient

Основна увага приділялася бровам. Пітер Філіпс використовував цікаву техніку в макіяжі брів: тіні найсвітлішого відтінку він наніс на всю брову пухнастою кистю для макіяжу для створення основи. А потім, де потрібно, заповнив темними тінями і закріпив все воском.



Показ Dior Cruise 2019 / Vincent Lappartient

На губи візажисти використали нюдову помаду Christian Dior Backstage Expert Lip Palette.



Показ Dior Cruise 2019 / Vincent Lappartient

Дивіться відео, у якому Пітер Філіпс ділиться секретами макіяжу: