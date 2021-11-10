Показали вражаючий проєкт моста через Дністровський лиман: яка його вартість

Архітектори представили нову концепцію створення моста через Дністровський лиман на Одещині. За їхніми прогнозами, вартість одного кілометру переправи буде від 20 до 30 мільйонів доларів.

Цю візуалізацію створила Асоціація архітекторів Одеси. Згодом проєкт Акерманського мосту оприлюднили на сторінці Білгород-Дністровського порту.

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За основу взяли відомий міст

Переправу спроєктували для місця, яке за течією вище, ніж сусідній порт. Відтак потреби для проходу під ними великогабаритних суден немає, тому це значно здешевлює будівництво.

Концепцію переправи створювали базуючись на прикладі вже існуючої споруди – Ересуннський міст. Ця переправа з'єднує Швецію та Данію.

Загальні характеристики проєкту:

загальна довжина – 4 295 метрів;

пропускна здатність – 40 тисяч автомобілів на добу;

висота над рівнем моря – 12,5 метрів;

суднохідний прогін – 15 метрів заввишки та 100 завширшки.

Відповідно до вказаної довжини, загальна вартість усіх робіт буде не меншою ніж 80 мільйонів доларів.

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Проєкт передали на узгодження

Спроєктований міст не виходь на територію з житловими будинками чи підприємствами. Якщо його спорудять, то відстань від Аккермана до обласного центра зменшиться на 36 кілометрів.

Також архітектори спланували будівництво яхт-клубу, який може бути розташований неподалік від моста. Цей проєкт вже передали на узгодження до Мінінфраструктури. Проте навіть, якщо його затвердять, це не буде гарантією того, що за це будівництво візьмуться.