Показав великий палець: журналісти зафіксували момент зустрічі Путіна і Трампа в Парижі

Президенти Росії та США зустрілися у Парижі та вперше потисли один одному руки після саміту у Гельсінкі. Лідери останніми прибули на церемонію з нагоди ювілею завершення Першої світової війни.

Про це повідомляє Le Figaro.

Читайте також: "У Європи недостатньо сил": у НАТО критично відреагували на конфлікт Макрона і Трампа

Видання зазначає, що президент Росії Володимир Путін прибув останнім на церемонію, у якій біля Тріумфальної арки в Парижі беруть участь президенти і прем'єри світових держав.

Дональд Трамп з дружиною Меланією випередили російського лідера на кілька хвилин. Трамп приїхав окремо від інших світових лідерів з міркувань безпеки.



Путін і Трамп прибули на церемонію останніми

Російський президент потиснув руку Дональду Трампу та привітався з Еммануелем Макроном і Ангелою Меркель. Телекамери також зафіксували, як Путін показав Трампу великий палець і поплескав по плечу.



Володимир Путін привітався з Трампом і Меркель

Після завершення церемонії президент Франції запросив лідерів на робочий сніданок в Єлисейському палаці.

До слова, раніше у Кремлі анонсували зустріч Володимира Путіна із Дональдом Трампом у Парижі в межах відзначення ювілею завершення Першої світової війни. Головною темою мав стати вихід США з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Окрім того, Трамп запросив Путіна відвідати Вашингтон на початку 2019 року.



Нагадаємо, що непрості взаємини США та РФ нещодавно знову ускладнились. Зокрема, через заяву Дональда Трампа про ймовірний вихід США із Угоди про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.