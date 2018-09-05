Показуха для президента, або трохи фактів про візит Порошенка на Миколаївщину

На прикладі одного дня, який провів Петро Порошенко у Миколаївській області, можна показати, що робить влада на місцях для людей, а що для піару.

Минулого тижня Петро Порошенко відвідував регіони. Але миколаївський вояж відзначився безпецедентними подіями.

Читайте також: Безпорадність нової патрульної поліції: чому копи дозволяють п'яним мажорам себе принижувати

Це і скандал з журналістом, якого бодігарди та сам губернаторм Олексій Савченко грубо відштовхнули від високого гостя, це і вражаюча показуха із так званою перевіркою стану ремонту доріг.

Переглядаючи звіти про президентську інспекцію регіонів, мене не полишало відчуття – чи у сучасній Україні ми живемо, чи машина часу перенесла нас років на 30 назад до СРСР?

Так от, один із пунктів відвідин Миколаївської області Петром Порошенком була інспекція доріг, на ремонт яких з бюджету виділили понад півмільярда гривень. Захід організували за усіма канонами. Об'їжджали об'єкти кортежами. Як і належить – все ж пафосно, з купою "челяді", з журналістами, камерами та бодігардами.

Нагадаю вам, якщо ви раптом були не в курсі. Дороги Миколаївщини – це страшний сон атомобіліста. Найзнаменитіші, у сенсі найгірші дороги, в Україні. І ось президенту демонструють перемогу, як відремонтували трасу Миколаїв – Снігурівка. Відеозвіти, як це відбувається, викладає у соцмережах перс-секретар гаранта Святослав Цеголко.

І тут за усіма законами жанру Порошенко сам сідає за кермо Mercedes та особисто випробовує дорогу. Камера з салону президентського авто фіксує близькість гаранта та народу. Жодних бар'єрів у спілкуванні, адже Петро Олексійович прямо питає жіночку, яку посадили на заднє сидіння: "Ну що, люди в Снігурівці зміни відчувають?"

Перелякана такими почестями мадам – очевидно, якась місцева чиновниця –запинаючись, розповідає Петру Олексійовичу, як добре жити в Снігурівці – зміни завдяки президенту та його ставленикам на місцях наочні. Цікаво, а чи дозволили б їй відповісти інакше?

Але якщо цей епізод піарники президент виклали у Facebook, то на казусі, що стався на наступному пункті президентського турне відремонтованими дорогами Миколаївщини, акцент робити чомусь не схотіли. І зараз я вам розповім чому.

На одній із ділянок, куди обласні чиновники привезли президента, виявилося, навіть кінь не валявся. Такий розклад став справжнім сюрпризом для президента. Незручно вийшло – виходить губернатор Савченко навіть не перевірив стан об'єкту, перш ніж запросити сюди президента. Схоже, надто був упевнений у власних підрядниках.

І тут вже на місці разом із Порошенком почали шукати винуватих. Порошенко розгублено розмовляв із представником підрядника, мовляв, ну як ви так підвели, хлопці. І тут слово взяв губернатор Савченко, мовляв, чого надурили, пообіцявши завершити усе до 22 числа?

Відео: винних у зриві ремонтних робіт, схоже, таки знайшли

Так от, ми могли б і не обговорювати зараз це питання, якби тема миколаївсьих доріг була для нас геть чужою.

Адже цієї весни ми інспектували хід робіт та аналізували, кому ж віддали на Миколаївщині півмільярда гривень на освоєння дорожних робіт. Зокрема, наш агент Ілля Лукаш особисто роздивлявся, як ремонтували славнозвісну трасу 1508 – ту саму, що днями тестував президент.

Відео: розслідування програми "ЦРУ" про миколаївські дороги

Основні підряди на ремонти доріг в регіоні відхопили дві фірми – "Ростдорстрой" та "Дорлідер", ниточки від яких ведуть до одіозного мера Одеси Труханова.

Ростдорствоєм цікавилося НАБУ. Детективи підозрювали топ-менеджемент фірми у виведенні грошей на офшорні рахунки. Але попри скандали, ці компанії кілька років підряд були і нині лишаються дорожними фаворитами Миколаївської влади.

Казус, що стався під час візиту, – не випадковість. Якість ремонту цих доріг не відповідає нормам якості. Ще задовго до візиту президента про це говорили активісти та місцеві депутати. Навіть просили втрутитись СБУ, адже підрядники мають російське коріння.

Читайте також: Безкарні багатії: чи покарають мажорів, що влаштовують смертельні перегони на наших вулицях

Отже, президент приїхав, а дороги нема. Тепер гарант бере з представника підрядника обіцянку – до 1 жовтня повністю завершити ремонт. Перевіряти буде особисто. По Skype.

А от мені теж буде дуже цікаво подивитись на якість тієї дороги, яку будуть робити лише заради президента, аби вкластись у найкоротші терміни.

Оця показуха вилазить українцям боком. Адже заради піару перед керівництвом країни чиновники зі шкури лізуть, аби продемострувати, які вони господарники. А що відбувається насправді?

Той самий Миколаїв. Ви пам'ятаєте епопею із будівництвом аеропорту? Хотіли поспіхом вкластися у кілька місяців та ще рік тому відкрити летовище, аби помпезно прийняти там борт номер один, тобто президентський. Загнали робочих і без документів почали ремонтні роботи.

Відео: розслідування програми "ЦРУ" про миколаївський аеропорт

А далі – тендерні скандали, кримінальні провадження, звинувачення у хабарництві, самогубство льотчика Волошина, який виявився крайнім, судові розбори за нібито благодійні кошти від підрядника Стерпула і, як результат, аеропорт, який не працює.

А заради чого так поспішали і наламали стільки дров? Знову ж таки президенту хотіли догодити, прийнявши першим на летовищі його літак. Як бачимо, миколаївські чиновники наступають на одні й ті самі граблі і не роблять висновків.

Читайте також: Мери-хамелеони 2: кілька історій про долю "героїв"-сепаратистів

До речі, тут мені згадався ще один факт про підготовку до президентських пафосних перерізаннь стрічок. Пару тижнів тому ми розповіли про проблеми львівського перинатального центру ,який теж поспіхом відкривали під президентський візит у травні.

Відео: розслідування програми "ЦРУ" про перинатальний центр у Львові

Там і нині купа недоробок, і якість ремонту дуже і дуже сумнівна. Але ж дату візиту гаранта ніхто перенести не зміг. Тепер частину робіт доводиться переробляти. Вже після пафосного відкриття. Але хіба президент про це дізнається? Йому недоробок не показували.

Від наведених фактів сумно стає. Радянська запобігливість та трепіт чиновників перед великим начальством врешті обертається великими проблемами для простих людей. Швидкість та показуху вони ставлять вище за якість. Як гадаєте, чи довго протримається нашвидкуруч зроблена під президента дорога? Так само, чи зникнуть самі собою проблеми перинатального центру у Львові? Ремонт там продовжується і до сьогодні.