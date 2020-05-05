116 тисяч євро за кілька хвилин: неймовірна роздача у великому парі

За умов всесвітньої пандемії однією з найпомітніших подій в світовому покері залишається Galfond Challenge, де Філ Гальфонд змагається із іншими провідними покеристами за шестизначні суми.

П’ята сесія Філа проти його вже третього суперника – онлайн-про "ActionFreak" ознаменувалася поки найбільшим банком усього Galfond Challenge.

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За одну роздачу "ActionFreak" виграв у Гальфонда майже 116 000 євро. Усе завдяки тому, що стріт Іоанініса Контонаціоса (це справжнє ім’я "ActionFreak") вистояв проти сета десяток Філа. Повністю роздачу можна побачити тут (на лівому столі):

€116k Pot

The first six-figure pot we've seen in any of the #GalfondChallenge sessions! @PhilGalfond 3-bet preflop and then check-raised a 1/2 pot bet from @crackLiNg1 on the flop. #HUGEpots pic.twitter.com/MrPPI3sMci — Run It Once Poker (@RunItOncePoker) May 4, 2020

За всю сесію Контонаціос відіграв у Гальфонда трохи менше 100 тисяч євро. Утім загалом у протистоянні Філ усе ще далеко попереду. Він випереджає суперника на понад 300 000 євро. Опоненти щоправда, відіграли лише 3 351 руку із 15 000 запланованих.