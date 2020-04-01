12 мільйонів гривень для турнірних гравців: на PokerMatch стартують престижні покерні серії

Популярний український покер-рум PokerMatch продовжує радувати турнірних гравців. У квітні там відбудуться дві серії — PKO PONT і Micro PONТ — на мільйони гривень призових.

Цього разу рум вирішив приділити більше уваги новачкам та організував для них спеціальну серію Micro PONT з бай-інами від 55 гривень. Але й більш досвідчені покеристи також не залишилися без екшену: нокаут-турніри PKO PONT з бай-інами у 550 гривень запропонують нові виклики та надихнуть на взяття нових професійних вершин.

В рамках серії Micro PONT із загальною гарантією 1 800 000 гривень відбуватимуться до 15 різних івентів щодня, тому новачки та любителі покеру обов’язково знайдуть щось собі до душі. Гарантії в усіх турнірах — 5 000 гривень.

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Що ж до PKO PONT, то ця серія налічує 129 титульних турнірів з Безлімітного Холдему, Омахи й Китайського покеру з гарантованим призовим фондом 10 000 000 гривень! Усі турніри пройдуть у форматі прогресивного нокауту, тож гравці зможуть отримати додаткові призові за вибивання опонентів.

Окрім титульних турнірів з різних дисциплін, на гравців чекають баталії одразу в чотирьох Головних подіях, які стартують 26 квітня. Усі чемпіони титульних івентів отримають пам’ятні трофеї, а на тріумфаторів Main Event чекають стильні іменні кубки.

Але і це ще не все! Під час серій турнірні гравці зможуть взяти участь одразу в трьох акціях "Турніроманія". Найуспішніші та найактивніші учасники розділять між собою сотні тисяч гривень!

Повний розклад турнірів та деталі акцій читайте на офіційному сайті PokerMatch.

Квітень буде насиченим подіями, тому не гайте часу. Реєструйтеся на PokerMatch просто зараз і беріть участь у найкрутіших покерних івентах!