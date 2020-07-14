Дойл Брансон — культова для покеру персона. Харизматичний американець здобув свій перший тріумф на Всесвітній серії ще у 1976 році. А рівно 15 років тому Дойл виграв поки що останній для себе золотий браслет.

На WSOP-2005 Брансон прибув у статусі одного з двох рекордсменів за кількістю коштовних прикрас тріумфаторів серії. У нього та Джоні Чена таких було по дев’ять. Але Джоні доволі швидко зміг поповнити свою колекцію ювілейним десятим браслетом.

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У 2005-у році Брансон уже був ветераном. Дідусь, якому на той момент ось-ось мав стукнути 72-й День народження, потрохи завершував кар’єру. Він уже не грав так активно, як раніше. На турніри їздив рідко, тому вболівальники розуміли, що шансів виграти ювілейний браслет у нього небагато.

Щасливим для Дойла стало 29-е червня. Турнір Short Handed No Limit Hold'em за 5 тисяч доларів. Агресивна гра за фінальним столом дозволила дідусю з Техаса стати чіп-лідером.

У вирішальному хедз-апі проти Міна Лі Брансон мав велику перевагу в "статках", яку він реалізував, вигравши майже 368 тисяч доларів. Тоді, 15 років тому, американець здобув свій десятий браслет WSOP і ще міцніше закріпився у статусі легенди покеру. За свою кар’єру техасець заробив більше шести мільйонів доларів призових.

На початку серпня Брансону виповниться 87 років! Харизматичний дідусь залюбки ділиться з фанами покеру цілою купою цікавих історій з власного життя, які ми залюбки вам переповідаємо.