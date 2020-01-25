15-годинний покерний марафон на шляху до трофею
Виснажлива дистанція чекала на учасників фінального столу Головної Події австралійської серії Aussie Millions із призовим фондом 5 664 392 доларів. Безкомпромісним виявився і хедз-ап, який тривав аж 3 години.
Позбувшись головної зірки фінального столу Еріка Сайдела та німця Ніно Ульмана, тріо найбільш витривалих поділило залишок призових. Згодом відсіявся новозеландець Гарет Пеппер, а за трофей поборолись в’єтнамець Нгок Тай Хоанг та австралієць Вінсент Ван.
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Господар турніру у вирішальній сутичці виявився більш вправним і здобув свою наразі головну перемогу в кар’єрі. Окрім трофея, Вінсент Ван заробив призовими 907 190 американських доларів.