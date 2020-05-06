20 мільйонів доларів, не встаючи з-за комп’ютера: історія найуспішнішого онлайн-покериста

"Lena900" – саме під таким ніком швед Ніклас Астедт став, без перебільшення, легендою онлайн покеру. Сьогодні в його активі майже 20 мільйонів призових виграних в покерних інтернет-турнірах і це найкращий результат у світі, станом на весну 2020 року.

Свої перші турніри Ніклас зіграв у 2008-му, а вже через вісім років він вперше у кар’єрі очолив список найприбутковіших онлайн гравців у історії. Лідерство тут Lena900, щоправда, періодично віддавав.

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Зокрема, і українцеві Роману «Romeopro» Романовському, який за кар’єру виграв понад 12 мільйонів доларів в онлайні і був одним із найпринциповіших суперників Астедта. Вони не раз влаштовували між собою різноманітні парі. Роман, щоправда, уже завершив свою покерну кар’єру.

Повертаючись до Нікласа Астедта, то онлайном його покерні успіхи не обмежуються. Lena900 проявив себе і в живих турнірах, утім набагато скромніше ніж в інтернеті. За реальними столами Ніклас виграв трохи більше мільйона доларів, а найкращим результатом стало четверте місце на турнірі хайролерів EPT Барселона, де він виграв 336 тисяч євро.