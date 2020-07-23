У США заарештували 40-річного Ендрю Марнела, який зумів видурити в уряду 9 мільйонів доларів лише для того, щоб програти їх у казино.

Отримати гроші Марнелу вдалося завдяки державній програмі подолання наслідків пандемії коронавірусу COVID-19. Ендрю підробив документи, які дозволили йому подати заявку на дешевий кредит, що мав би допомогти відшкодувати зарплати працівникам.

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У підсумку він отримав 9 мільйонів доларів і взявся розважатися. Спочатку Ендрю спробував грати на біржі, а згодом подався до Вегасу. З того, що вже вдалося з’ясувати слідству, лише у червні Марнел програв майже 3 мільйони доларів. Ще раз він заїхав до легендарного казино Bellagio з 9 до 11 липня і залишив там ще щонайменше 150 тисяч доларів.

Утім мало того, що Ендрю виявився не надто вправним гравцем, йому ще й не вдалося довго приховувати свою махінацію. Його уже заарештували і тепер обвинувачення вимагає для Ендрю 30 років позбавлення волі.