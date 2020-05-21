300 тисяч євро за кілька днів: "ActionFreak" скорочує відставання від Гальфонда

Так званий Galfond Challenge продовжує набирати оберти. Зокрема, динамічно триває битва між Філом Гальфондом та онлайн-покеристом з ніком "ActionFreak".

Нагадаємо, суперники грають в Омаху. За регламентом, переможця визначать за підсумками 15-ти тисяч роздач. Ще кілька днів тому інтригою у цьому протистоянні і не пахнуло, американець лідирував на 400 тисяч євро.

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Але Іоанініс Контонаціос (це справжнє ім’я "ActionFreak") зміг підібрати ключі до гри Гальфонда. Упродовж цілого тижня він діяв упевнено, навіть домінував. І за п’ять днів відіграв аж 300 тисяч євро. Це левова частина його відставання.

Суперники зіграли більше 10-ти тисяч роздач. Тепер перевага Філа геть не така вагома як раніше. Американець лідирує на 103 тисячі євро. Далі буде.

Нагадаємо, Гальфонд у межах свого челенджу уже драматично переміг "VeniVidi1993". Також Філ лідирує в протистоянні з Білом Перкінсом. Окрім цього, американець переміг Даніеля Кейтса у короткій версії Galfond Challenge.