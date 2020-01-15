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300 тисяч доларів приданого, або розкішні покерні заручини

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Заручини Йоріта Ван Хофа / Фото: pokernews

Для голландського професіонала Йоріта Ван Хофа тиждень видався багатим на щасливі події. Покерист заручився зі своєю коханою Софією, а згодом тріумфував на турнірі хайролерів в рамках серії Aussie Millions.

В івенті із Пот-ліміт Омахи з бай-іном 25 000 доларів зафіксували 59 входів, а призовий фонд наблизився до мільйона доларів. Зрештою, список тих, які потрапив до призової зони, обмежився лише сімома прізвищами. Зокрема, на п’ятій позиції турнір завершив один із героїв минулого покерного року Стівен Чідвік (78 000 доларів призових).

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А от суперником Йоріта Ван Хофа у хедз-апі став господар серії австралієць Хун Лі. Голландець використав дворазову перевагу за стеком і здобув свою першу перемогу в новому сезоні. Приз для новоспеченого нареченого – 322 000 американських доларів.


Йоріт Ван Хоф. Фото: pokernews 

Наразі головним досягненням найбільш успішного гравця з Нідерландів залишається третє місце на WSOP Main Event у 2014-му, яке оцінили у більш як 3,8 мільйона доларів.

Теги: Спорт Новини Спорту Покер матч Світовий покер
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