Скучили за напруженою боротьбою в крутих покерних серіях? Чекати залишилось недовго! Український рум PokerMatch анонсував старт серії "Літній PONT"! 21 престижний титульний турнір, круті трофеї та гарантований призовий фонд у 4 000 000 гривень чекають на своїх героїв.

З 9 по 18 липня у найбільшому українському покер-румі PokerMatch пройде онлайн-серія "Літній PONT", яка викликає незмінний інтерес у шанувальників турнірного покеру. Цього разу гравці зможуть спробувати свої сили у 21 титульному івенті з різних покерних дисциплін — від Безлімітного Холдему до OFC і 5-карточної Омахи — та виграти пам'ятні медалі-фішки або ексклюзивний кубок чемпіона Main Event. Бажаючі збільшити свій банкрол теж обов’язково знайдуть те, що шукали, адже призовий фонд серії становить 4 000 000 гривень!

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Також програма серії передбачає можливість значно заощадити кошти й потрапити до Головної події з гарантією 1 000 000 всього за 110 гривень! Спеціальні stage-сателіти будуть проходити щодня, і гравці, які протримаються в турнірі 15 рівнів (90 хвилин), продовжать боротьбу за частину від мільйона в Main Event зі своїми стеками.

Крім того, найзавзятіші покеристи можуть виграти додаткову винагороду за підсумками акції "Турніроманія Літній PONT". 100 000 гривень розділять між собою 10 найуспішніших гравців! Вельми непогана пропозиція!

Повний розклад турнірів серії — тут.

Приєднуйтесь до боротьби в серії "Літній PONT" і вигравайте головний приз! Реєструйтеся на PokerMatch просто зараз та отримуйте миттєво до 2500 грн на свій рахунок.

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