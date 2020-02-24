Чотири українці стали призерами світового покерного туру

У чеському Розвадові фінішував головний турнір WPT Germany 2020 з призовим фондом 1 500 000 євро. Переможцем став німець Крістофер Путц, який повіз додому 270 000 євро призових, що стало його найбільшим виграшем у кар’єрі.

Загалом турнір зібрав аж 510 претендентів на титул, що заплатили бай-ін 3300 євро. Чимало серед них було і українців. Пробитися за фінальний стіл не вдалося нікому із наших спортсменів, утім одразу четверо потрапили до призової зони із 73 щасливчиків.

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На 31-му місці фінішував Олег Охотський. Досвідчений покерист виграв 10 297 євро, а його кар’єрні виграші сягнули уже понад 1 000 000 доларів. Ще один українець Тарас Хілько фінішував сороковим. Це принесло йому 8 947 євро. Олег Васильченко, який у 2016 році вигравав Main Event WPT Prague, цього разу завоював 54-те місце та 7 049 євро призових. 6 507 євро принесла 63-тя сходинка турніру чемпіону України з онлайн-покеру та переможцю кількох «мільйонників» на PokerMatch Миколі Костирку.