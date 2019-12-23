500 покеристів отримали призові у супертурнірі на PokerMatch

Минулими вихідними у популярному українському покерному онлайн-румі PokerMatch відбувся третій супертурнір Winter Grand із рекордним призовим фондом у 2 000 000 гривень! Турнір знову зібрав тисячі охочих поборотися за великі призові та кубок чемпіона!

500 гравців потрапили до призової зони і вже у неділю вранці визначилися учасники фінального столу. Коли у грі залишалося п'ятеро покеристів вони уклали угоду, а перемога дісталася досвідченому гравцеві з ніком grosswinss. За перше місце він отримав більш ніж 188 000 гривень призових! Окрім переможця, шестизначні суми додали на свій рахунок ще четверо спортсменів!

В неділю увечері титульний турнір серії Winter Poker Cup зібрав 513 000 гривень призового фонду, який розділили між собою 150 покеристів. Тут успіху досяг гравець з ніком legionse, що заробив за вечір понад 107 000 гривень!

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Вже на цьому тижні на PokerMatch завершиться турнірний марафон Iron Man і серія Winter Poker Cup.

28 грудня о 20:00 на PokerMatch відбудеться Головний турнір року з гарантією 2 000 000 гривень і бай-іном усього 220 гривень — у ньому на переможця чекають дуже солідні призові! Крім того, в титульних турнірах тижня з Безлімітного Холдему та Омахи буде розіграно 1 300 000 гривень. Тож усі покеристи можуть зробити собі чудовий подарунок під Новий рік!