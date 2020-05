600 тисяч доларів за два дні: Джастін Бономо виграв великий турнір

Американець Джастін Бономо, який за кар’єру виграв майже 50 мільйонів доларів у живих турнірах (2-ге місце в історії) довів, що комфортно почувається і за онлайн-столами.

Джастін став тріумфатором масштабного дводенного турніру хайролерів з бай-іном 25 500 доларів і відповідним призовим фондом в 1 000 000 доларів. При цьому змагання зібрали 72 учасників, що допомогло майже удвічі перебити гарантію, підійнявши призові до 1 800 000 доларів.

Читайте також: Американська мрія на яву: як Том Дван перетворив 50 доларів у мільйони

В призову зону потрапили 9 покеристів, найкращим з яких став саме Бономо. У хедз-апі він переміг іншого відомого професіонала Артура Мартіросяна, що дозволило Джастіну заробити вражаючі 622 634 долари. Супернику дісталося да 200 тисяч менше.

Навіть така сума, утім не є чимось захмарним для Бономо. Адже свого часу він вигравав в одному турнірі одразу 10 000 000 доларів. Щоправда, йдеться про живі змагання. У 2018 році Джастін виграв цю суму в турнірі з бай-іном мільйон доларів The Big One for One Drop в рамках WSOP.