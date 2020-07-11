Пенсіонер Рон Макміллен втер носа експертам, які прогнозували, що онлайн версія WSOP буде місцем бойової слави молодої генерації гравців. Поважний покерист уперше в житті сів за віртуальний стіл, а після 10 годин боротьби приміряв браслет Всесвітньої серії покеру.

Впродовж останніх 10 років Рон Макміллен грав у покер виключно в офлайні, де встиг виграти призовими 150 тисяч доларів. Утім, цього року улюблена серія американця WSOP була змушена відмовитись від живого формату. Макміллен не впав у відчай і, озброївшись ноутбуком та 1000 доларів, уперше спробував себе в ролі онлайн гравця.

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Iowa’s Ron "MacDaddy15" McMillen had never played online poker before, but that didn’t stop him from winning tonight’s @WSOP Online Event 9: $1,000 No-Limit Hold'em 6-Max for $188,214.



Even though the game is online this summer, we still get special moments like this! pic.twitter.com/6dnGXKhMTQ — Chad Holloway (@ChadAHolloway) July 10, 2020

В турнірі із Безлімітного Холдему на короткому столі 6-max Рон Макміллен здолав поле із 1025 входів і виграв в одному івенті більше, аніж за усю попередню кар’єру. Свій дебютний браслет WSOP 70-річний новачок прикрасив чеком на 188 215 доларів.



Рон Макміллен святкує перемогу. Фото: The world news platform

За такий занос не гріх і пляшку Дом Периньйон відкоркувати. В компанії друзів, які палко вболівали за Макміллена, елітного напою, вочевидь, було випито немало.