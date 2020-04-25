850 000 гривень у Головних подіях серії на PokerMatch!

На PokerMatch добігає кінця крута серія PKO PONT, і незабаром ми станемо учасниками та свідками вирішальних поєдинків у чотирьох Мейн Івентах! Фінальний вікенд серії вже розпочато, тому залучайтеся до боротьби та здобувайте яскраві перемоги.

Неділя, 26 квітня, стане "Днем Х" для більшої частини турнірних гравців PokerMatch, адже фінальні поєдинки PKO PONT вимагатимуть від них максимального напруження сил та емоцій. Ми дізнаємось імена переможців одразу чотирьох Головних подій серії, які відбудуться в різних видах покеру із загальною гарантією 850 000 гривень!

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Відзначимо, що крім дуже вагомих призових, гравці битимуться за стильні кубки для чемпіонів Main Events!

Перший Мейн стартує о 15:00 за Києвом і подарує екшен прихильникам Китайського покеру, що змагатимуться за 100 000 гривень призових. За ним підуть два івенти для омашистів (о 17:00 та 19:00), а вишенькою на величезному торті серії PKO PONT стане Головна подія з Безлімітного Холдему, яка стартує о 20:00 та гарантує 500 000 гривень для гравців!

Бай-ін в усі турніри — 550 гривень, але на кожен з них можна відібратися через сателіти. Відбір можна розпочати безкоштовно!

Перевірте свої можливості в кращих турнірах на PokerMatch. Можливо, що саме ваше ім’я з’явиться на кубку чемпіона PKO PONT!

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