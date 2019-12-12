8 українців потрапили у призи на турнірі EPT

Майже дві з половиною тисячі гравців зібрав турнір EPT National з бай-іном 1 100 євро в рамках заключного в цьому році етапу Європейського покерного туру у Празі. Не пасли задніх у ньому і українці, які відкусили свою частку від пирога ціною у 2 353 000 євро.

Найуспішнішим із восьми наших, які потрапили у призи, виявився Назар Бугайов. 21-ша підсумкова позиція принесла українцю 12 525 євро. Прибутковим видався турнір і для власника трьох пік EPT Василя Забродського та представника збірної України Володимира Дрокіна.

Семен Кравець. Джерело: pokernews Читайте також: Антон Якуба виграв у Празі 128 тисяч євро А от найбільше дивідендів на EPT National отримав Семен Кравець. Росіянин, окрім титулу, поклав до кишені більш ніж 262 000 євро, а це для покериста наразі найбільший успіх у кар’єрі.