900 тисяч євро в "мінусі": Гальфонд узяв перерву в челенджі

Зірковий гравець за високими лімітами Філ Гальфонд вирішив зробити перерву в хедз-ап-поєдинку проти загадкового онлайн-покериста "VeniVidi1993".

Нагадаємо, ця битва сам на сам є дебютною в так званому Galfond Challenge. Суть у тому, щоб зіграти хедз-ап із 25 тисяч роздач і залишитися в плюсі. Переможець отримує чималу фінансову винагороду. Такий виклик усім охочим хайролерам кинув Філ Гальфонд. Згоду на дуель у підсумку дали шестеро покеристів. Окрім "Veni", це онлайн-гравець "ActionFreak" та зірки офлайну Перкінс, Кейтс і Шварц.

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Щоправда, тепер Galfond Challenge під загрозою зриву. Адже уже в першій дуелі Філ вирішив узяти паузу. Несподівано, але американець ніяк не може підібрати ключі до загадкового "Veni". Відставання Гальфонда перевалило за 900 тисяч євро. І це при тому, що суперники ще не зіграли і 10 тисяч роздач.

Філ вирішив змінити правила просто під час змагання. Американець оголосив, що переносить сесію, яка мала відбутися у ніч на вівторок. Він зізнався, що просто не здатен зараз змусити свій мозок працювати так, як це потрібно.

Згідно з правилами, гравець, який пропускає сесії, повинен виплатити опоненту штраф 3 тисячі євро. Гальфонд повідомив, що не планує повертатися до дуелі принаймні до березня.



GalfondChallenge. Фото: Pokernews

Саме тоді американець має оголосити – продовжує він боротьбу чи здається. Якщо Філ визнає свою поразку, то, окрім 900 тисяч євро, він вимушений буде заплатити "Veni" ще 200 тисяч євро.

Зазначимо, що раніше Гальфонд планував наприкінці лютого не просто завершити дуель із першим суперником, але й розпочати битву з наступним опонентом.

Galfond Challenge став однією з головних покерних подій початку року. І чимало вболівальників не приховує свого розчарування рішенням Філа залишити хедз-ап у підвішеному стані. Адже під загрозою зриву не лише битва з "Veni", але й усі інші заплановані поєдинки.