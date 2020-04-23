90 тисяч доларів за вечір: Гальфонд підтверджує статус фаворита в матчі з Перкінсом

Зірковий американський покерист Філ Гальфонд у другій сесії свого хедз-ап протистояння в Омаху з Біллом Перкінсом зміг втекти у відрив.

Нагадаємо, відразу після тріумфу у дебютному матчі Galfond Challenge проти "VeniVidi1993", Філ кинувся у другий бій. Старт зустрічі проти Перкінса залишився за Біллом.

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Але у другій сесії Гальфонд яскраво продемонстрував, чому експерти називають його величезним фаворитом дуелі. Прямо зараз коефіцієнт на перемогу Філа приблизно 1.03, Перкінса — аж 12! І це попри те, що за регламентом, у будь-який момент матчу Білла може замінити хтось із гравців його команди.

У другий ігровий день Гальфонд домінував. Він вигравав роздачу за роздачою. І врешті завершив сесію із перевагою у 90 тисяч доларів.

Відзначимо, покеристи домовилися, що якщо відставання Перкінса сягне 400 тисяч доларів, Білл матиме право завершити матч, визнавши капітуляцію.