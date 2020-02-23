Аксакал українського покеру – найкращий з наших гравців у Main Event серії WPT

В європейській покерній столиці Розвадові триває черговий етап престижної серії WPT. Чимало там виступає й українців, а найкраще з наших в Головному турнірі себе зарекомендував чернівецький бізнесмен Олег Охотський.

З 510 учасників турніру, з гарантованим призовим фондом 1 500 000 євро, Охотський фінішував на 31 місці.

Якщо для молодих покеристів його ім’я не особливо відоме, то спортсмени з досвідом чудово пам’ятають Олега, як великого покерного ентузіаста. На зорі українського покеру Охотський не пропускав жодної великої домашньої серії, регулярно їздив грати і за кордон. В активі досвідченого українця – більше мільйона доларів призових (входить у топ-10 найуспішніших покеристів України), безліч фінальних столів та гарних результатів. Крім того, Охотський – єдиний триразовий чемпіон України зі спортивного покеру!

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Після завершення виступу на Main Event нам вдалось поспілкуватись із аксакалом українського покеру.

- Олеже, як поїздка?

- Поїздка чудова. Мав кілька ділових зустрічей в Празі, Парижі і Лондоні. І в цьому переліку, майже випадково (скасувались перемовини в Берліні), з’явилось вікно для Розвадова.

- Чи задоволені результатом?

- Звичайно, кожен з нас мріє про перемогу. Але не буду кривити душею – задоволений. Можливо навіть не стільки результатом, скільки самою грою. Тут, в Розвадові, коли ти цілодобово перебуваєш у вирі боротьби, коли рівень адреналіну не знижується навіть уві сні, якось особливо відчуваєш суміш своїх знань і невгамовного потягу до ризику. Напевно, ось це балансування між п’єдесталом і крахом і заряджає на подальші здобутки.

- Як йшла сама гра?

- Гра складалась із самого початку. Навіть стріт-флеш мені проплатили. І хоч довелось зайти повторно в перший день, тим не менш, в другий день я перейшов з чітким середнім стеком. Весь день «плавав». В другій половині дня ледь не вилетів з двома старшими парами проти сета. Але до грошей таки дійшов. Третій день розпочав з 19 ББ при середньому стеку – близько 40. Подвоївся вже на першому рівні дня з парою четвірок проти АК. Далі боровся, але знову більше середнього стека не мав. Ключовою стала роздача, коли з другим натсом проплатив першому. Ось так і закінчився для мене Мейн.



Main Event в Розвадові. Фото Василя Забродського

- Коли «лопнув» баббл, усі гравці раділи, а ви виглядали дуже серйозним…

- Якось шкода стало цього гравця. Не заслуговував він на такий результат. На флопі в нього була старша пара, так само на тьорні він був попереду, і тільки рівером прийшов туз, який його вибив.

- Чемпіон світу Хосейн Енсан також не надто радів?

- Я думаю, потрапити в призи для нього також не була самоціль, після перемоги на Main Event WSOP-2019. А взагалі, ми з ним два дні підряд за одним столом грали пліч-о-пліч. Дуже позитивний гравець. Відкритий і порядний.

- Що далі?

- Звичайно, як завжди – EPT в Монако, а далі побачимо.

Автор: Василь Забродський