Акція "Гарячий квітень" – нові рекорди виграшів на PokerMatch!

В українському покер-румі завершився третій тиждень популярної акції «Гарячий квітень» із загальним призовим фондом 2 500 000 гривень. Її призери не тільки поповнили свої банкроли, але й встановили декілька нових рекордів.

У першу чергу відзначимо акцію "Щоденник регуляра" з гарантією 100 000 гривень. Її щотижневий фрірол користується підвищеною увагою гравців, які зробили одразу 1 075 входів у минулий турнір! Його переможець — гравець із ніком bonus777 — заробив за вечір 11 741 гривню і встановив новий рекорд за кількістю призових. Цікаво, як довго протримається це досягнення?

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Не менш гучно пройшли щоденні фріроли на 5 000 гривень для гравців акції "Щоденник мікрорегуляра". Всього за тиждень у них було зроблено майже 15 000 входів, і це не межа. Заключний етап "Гарячого квітня" може неабияк підвищити планку!

Як завжди, підсумки тижня були б неповними без результатів розіграшу Cash Drop, який двічі порадував гравців PokerMatch. Минулої суботи він склав рекордні 517 068 гривень, а за два розіграші покеристи розділили між собою 696 556 гривень. Зазначимо, що свою частину від призового фонду отримали також стрімери PokerMatch Андрій djonidze (двічі) та Степан solianyk.

Останній тиждень акції вже стартував, тому підключайтеся до боротьби й не проґавте свого шансу! Успіхів!

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