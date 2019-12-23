Алекс Фоксен виграв 1 700 000 доларів і завоював звання гравець року

Американець Алекс Фоксен став тріумфатором масштабного турніру WPT Five Diamond World Poker Classic, де у 2017 році він фінішував на другому місці.

Ця перемога не лише принесла Алексу вражаючі 1 700 000 доларів призових, але й дозволила злетіти з десятого одразу на перше місце в рейтингу гравець року від GPI (Global Poker Index). З офіційним отриманням цієї нагороди, утім доведеться зачекати. Президент GPI Ерік Деніс заявив, що усі результати перевірять кілька разів, щоб не допустити повторення прикрого непорозуміння, коли Деніеля Негреану помилково назвали гравцем року WSOP-2019. Тож офіційно результати рейтингу Global Poker Index за цей рік оголосять уже 1 січня. Так чи інакше Фоксен, з 99.9% ймовірністю стане гравцем року GPI і зробить це вдруге поспіль. Тим самим повторивши досягнення своєї дівчини Крістен Бікнел, яка ставала найкращою покеристкою у 2017 і 2018 роках.

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Повертаючись до турніру WPT Five Diamond World Poker Classic, то він зібрав 1035 учасників. За фінальним столом зібрався дуже сильний склад покеристів. Зокрема, два чемпіона WPT Джонатан Сафе і Сет Девіс, та інші сильні спортсмени. Фоксен, утім розібрався з усіма, у хедз-апі впевнено перегравши Тобі Джойса. У призи на престижному турнірі потрапили і двоє українців. Євген Тимошенко фінішував 27-м ( 51 005 доларів), а Ігор Ярошевський 98-м (20 465 доларів).