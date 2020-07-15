Раяна Депауло можна назвати одним із найбільш неординарних чемпіонів цьогорічного WSOP online. Адже покерний блогер здобув свій перший золотий браслет у авто, на стоянці біля супермаркету. А ще Депауло чемпіон, який уміє тримати слово.

Під час одного зі стрімів Депауло бовкнув, якщо виграє бодай один браслет на цьогорічному WSOP, готовий кинути усі справи і повернутись до рідного міста Нью-Йорка. Американець, який зараз мешкає у Канаді, є великим фанатом спортивних клубів із "Великого яблука", як і його друг Райлі Дуглас.

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Місце бойової слави Раяна Депауло. Фото: Twitter гравця

Відтак, завдяки перемозі на WSOP online, Раян Депауло підписав себе на незаплановану зустріч із товаришем і похід на матч з американського футболу. На щастя для Депауло, він може собі дозволити недешеві канікули. Приємний вечір у авто за грою у покер приніс американцю 159 000 доларів, при бай-іні лише у 500 баксів.