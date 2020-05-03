Американець зірвав два мільйонні джекпоти… за день

Американець Джо Б. зранку отримав свій перший мільйон, а ввечері того ж дня — другий.

За інформацією видання MSN, чоловік упродовж тридцяти років грав у лотерею The Colorado Lottery. Ба більше, постійно вибирав одні і ті ж цифри. Врешті наполегливість Джо Б. дала результати. День ікс — 27-е квітня. Того ранку американець придбав перший щасливий квиток, а згодом, ввечері, — другий.

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Цікаво, що обидва переможні квитки були придбані в містечку Пуебло. Там же ж минулого тижня купили переможний білет лотереї Powerball. Тріумфатор отримав 2 мільйони доларів! Такими темпами містечко Пуебло невдовзі можна буде назвати найфартовішим місцем у США.

Відзначимо, що через пандемію коронавірусу влада Колорадо розробила безконтактний метод отримання виграшів. Мова про суми від десяти тисяч доларів та вище.