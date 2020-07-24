Через пандемію і карантин корпорація "Las Vegas Sands", яка володіє кількома казино, зазнає величезних збитків.

З квітня до кінця червня "Las Vegas Sands" недоотримала 985 мільйонів доларів! А це майже 100% від минулорічних прибутків корпорації за аналогічний період.

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Більшу частину цього часу казино в столиці розваг були закриті на карантин. До роботи гральні заклади повернулися лише четвертого червня, та й то з певними обмеженнями.

Навіть попри часткове відновлення роботи, експерти прогнозують доволі похмуре завершення року для живого покеру. Через коронавірус далеко не усі охочі готові їхати в Лас-Вегас та інші центри гри. Більшість віддає перевагу онлайн-покеру.

Відзначимо, що коронавірус сильно вдарив по економічній ситуації Лас-Вегаса. Величезна кількість людей втратила роботу. Це негативно впливає на ситуацію у цілому штаті Невада, де гральний бізнес є важливою частиною прибутків.