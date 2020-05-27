Американська мрія на яву: як Том Дван перетворив 50 доларів у мільйони

Том Дван, він же "durrrr" – один із найуспішніших онлайн-покеристів у історії гри. Утім, на відміну від багатьох своїх колег, які уже встигли стати справжніми медійними зіркам, Том зазвичай уникає зайвої уваги. Що ж, від цього його історія успіху стає тільки цікавішою.

Том – справжній унікум у світі онлайн-покеру і молоді гравці, які тільки розпочинають свій шлях мріють пройти його як "durrrr". Річ у тім, що Дван зумів стати успішним покеристом практично без стартового банкролу. У нього було лише 50 доларів.

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Із цими грошима Том почав грати в онлайні коли йому було 17 (2004 рік), а у 18 він вже мав на рахунку 50 000 тисяч доларів. Незабаром "durrrr" потроїв цю суму. Буквально за кілька років Дван стрибнув від фріролів та мізерних лімітів до кеш-ігор з найвищими ставками в індустрії. Його суперниками стали головні зірки покеру, а виграші почали вимірюватися семизначними числами. За 2008 рік "durrrr" заробив 5 000 000 доларів, за 2010 – 7 000 000. І це лише у кеш.

Справді знаменитим Том став після участі в телевізійних шоу "High Stakes Poker" і "Poker After Dark", де своїми блефами залишав у дурнях найкращих покеристів планети. Не даремно до нього в підсумку приклеїлося прізвисько "Король блефу". Чого лише варта ставка у понад 250 тисяч доларів з 9-хай на рівері проти Філа Айві:

Ще одне улюблене заняття Тома – парі. У 2009 році він започаткував "Tom Dwan Challenge", в рамках якого зобов’язувався перемогти будь-якого покериста, крім Філа Гальфонда, на дистанції у 50 тисяч роздач. Тому, хто його обіграє Том обіцяв заплатити 1,5 мільйона доларів, у разі ж свого виграшу мав отримати від суперника 500 тисяч.

Щоправда, на повну челендж так і не відбувся. Першим на нього відгукнувся Патрік Антоніус. Утім коли він опинився в мінусі на 2 мільйони, вирішив відкупитися від продовження. А дуель Тома із Деном Кейтсом, в якій останній лідирував більш ніж на мільйон довелося зупинити через події Чорної п’ятниці. Проте, обидва час від часу наголошують, що рано чи пізно продовжать протистояння.



Том Дван / фото: cardplayer

Своє особисте життя Том, на відміну від професійного, практично не афішує. Це стало ґрунтом для багатьох чуток навколо нього. Не так давно у статті про Двана на Wikipedia з’явилася інформація про те, що він буцімто одружився з іншим професійним покеристом Жаном-Робертом Белландом. Це виявилося лише жартом, проте спонукало "durrrr" трохи відкрити завісу свого особистого життя. З’ясувалося, зокрема, що він одружений із чарівною білявкою на ім’я Б’янка:



Том Дван із дружиною / фото: cardmates