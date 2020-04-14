Американські зірки зібрали понад 2 мільйони доларів на доброчинність завдяки покеру – відео

65 зірок кіно, спорту, мистецтва та покеру стали учасниками благодійного турніру "All In For Feeding America". Відбувалося усе дійство, звісно, в онлайні.

Організатором змагань став Бен Аффлек, відомий як своєю любов’ю до покеру, так і до міцних напоїв з усіма відповідними наслідками. Зараз володар двох Оскарів, утім активно працює над очищенням власної репутації і така ініціатива неабияк цьому посприяє.

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Бай-ін на турнір коштував для зірок 10 тисяч доларів, ще 1 мільйон доларів додав рум, де відбувався турнір. Призового фонду у змагань не було, адже усі кошти пішли на вирішення проблем тих, хто голодує у США. Загалом Аффлеку вдалося зібрати понад 2 мільйони доларів.

Щодо власне турніру, то його виграла американська покер-про Ебоні Кенні. З-поміж інших вона вибила зі змагань Мета Деймона, Філа Хельмута та Кевіна Сміта. На фінальному столі суперниками Кенні були, зокрема, зірка серіалу "Breaking Bad" Браян Кренстон та людина-павук Тобі Магвайр. Послідкувати за усіма перепитіями зіркового турніру можна ось тут: