Білл Перкінс припустив, що зміг би "зрубати прапор" Магнусу Карлсену, якщо у чемпіона світу буде 30 секунд на партію.

Таку доволі самовпевнену заяву покерист-хайролер зробив під час інтерв’ю. В розмові з шахісткою та покеристкою Дженніфер Шахейд Білл сказав, що можливо зміг би встояти в партії проти Карлсена, якби у норвежця на годиннику було лише 30 секунд.

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Дженніфер доволі категорично відповіла, що це просто нереально. Аби мати бодай якісь шанси "зрубати прапор" (дочекатися, щоб в суперника вийшов час) Магнусові, норвежцеві потрібно виділити на гру секунд 10.

How many seconds would it take Magnus Carlsen to win a game vs an amateur, probably rated around 1000? Bill and I discuss!



Clip from latest episode of https://t.co/0soRibQ84n



Now also available on YT: https://t.co/NFGEDPzA9l pic.twitter.com/oIRlNxheFO — Jennifer Shahade (@JenShahade) August 7, 2020

Відзначимо, що шість років тому Карлсен уже мав схожий виклик. Тоді в одному зі шоу він грав з Біллом Гейтсом. Норвежець мав 30 секунд на партію, американець — дві хвилини. Усього дванадцяти секунд і дев’яти ходів Магнусу вистачило, аби поставити мат Гейтсу.

Зауважимо, що Магнус Карлсен з 2013-го року зберігає у себе Шахову корону. Також він є чемпіоном світу з рапіду та бліцу.