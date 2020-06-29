Зірковий американський покерист Айзек Хекстон виграв онлайн-турнір хайролерів.

Вхід у змагання коштував 10,3 тисяч доларів. У турнірі взяли участь чимало іменитих професіоналів: Стів Чідвік, Тімоті Адамс, Адріан Матеос, Віктор Блом і Федор Хольц. Та саме Хекстон зумів тріумфувати у цій зірковій компанії. Він заробив 184 тисячі доларів.

Читайте також: Чемпіон світу з шахів зізнався як заробляє в інтернеті

Звісно це далеко не найбільший виграш у яскравій кар’єрі Айзека. Як і багато інших професіоналів, Хекстон почав займатися покером ще зі старших класів школи. Дебютних успіхів чекати довго не довелося. І це не дивно. Айзек з дитинства був дуже здібним хлопчаком. Як і деякі інші покеристи (зокрема Микита Бодяковський і Майк Макдональд), в ранньому віці Хекстон дуже вправно грав у шахи і подавав великі надії. Та й шкільну програму майбутня зірка покеру освоювала дуже легко. Подейкують, Айзек навіть вчився зі старшими від себе дітьми.

Перед здібним, талановитим американцем було відчинено чимало дверей. Хекстон вибрав покер. І, схоже, не прогадав. Його шлях в еліту був доволі коротким.

Він почав брати участь у живих турнірах з 2007-го року. І вже за півроку сумарно виграв більше мільйона доларів. Та це був лише початок. У 2009-у американець заробив майже 1,2 мільйона "баксів" за друге місце на турнірі на WSOP.



Айзек Хекстон. Фото: PokerCentral

А наразі найбільший виграш у житті Айзек оформив у 2018-у році. Він тріумфував у Super High Roller Bowl і отримав 3,6 мільйонів "зелених".

Сумарно за свою блискучу кар’єру Хекстон уже заробив більше 27-ми мільйонів доларів! Він посідає 16-у сходинку у списку найуспішніших покеристів в історії.