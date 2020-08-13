Нік Петранжело яскраво тріумфував у турнірі WPT 6-Max Championship.

Бай-ін у змагання коштував 3 200 доларів. Американець зумів перемогти поле з майже тисячі входів.

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Особливо драматично розвивалася вирішальна дуель. У хедз-апі Нікові протистояв Артем Процак. Білорус мав солідну перевагу в стеку — приблизно три до одного.

Петранжело блискуче провів завершальний відрізок турніру. Він кілька разів "прочитав" блеф опонента. Та й сам не лінувався блефувати. Тож доволі швидко ситуація за столом вирівнялася. Врешті Нік зміг дотиснути свого суперника і справедливо вирвати перемогу.

Окрім півмільйона доларів призових, американець отримав ще й коштовний годинник і місце у Турнірі чемпіонів WPT.

Білорус Артем Процак за друге місце отримав 370 тисяч доларів.