Американський покерист зміг за місяць відіграти свій мільйон євро

Зірковий американський гравець за високими лімітами Філ Гальфонд зміг відіграти значне відставання в хедз-ап дуелі проти онлайн-покериста "VeniVidi1993".

Це, нагадаємо, дебютний поєдинок так званого Galfond Challenge — гучної події у покері. Наприкінці минулого року Філ Гальфонд кинув виклик усім хайролерам. Суть у тому, аби зіграти проти нього дуель тет-а-тет. Хто за підсумками 25 тисяч рук залишається в плюсі, отримує солідну фінансову винагороду. На різних умовах парі прийняли зірки офлайну Кейтс, Шварц і Перкінс та онлайн-гравці "Action Freak" й "VeniVidi1993".

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Саме "Veni" став дебютним учасником челенджа. Дуель він розпочав просто казково. Доволі швидко втік у відрив на майже мільйон євро! Це стало ударом для Філа, він взяв паузу і певний час роздумував чи не завершити поєдинок. Врешті, американець вирішив продовжити боротьбу і не прогадав. Гальфонду знадобилося двадцять сесій, аби не просто наздогнати опонента, а й навіть вийти вперед на 81 тисячу євро.

Суперникам залишилося зіграти трохи менше трьох тисяч роздач. Найближчий етап протистояння має відбутися уже сьогодні.

Відзначимо, що Філ та "Veni" змагаються на ігровій платформі Гальфонда. Тому не дивно, що такий різкий "камбек" американця викликав підозри серед вболівальників та експертів. В мережі уже ширяться заклики, аби поєдинок "переїхав" на іншу, незалежну від Гальфонда платформу.