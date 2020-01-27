Американський стрімер зазіхнув на 4 покерних Оскара

Джо Інграма не часто зустрінеш за овальним столом. Утім завдяки активній навколо покерній діяльності відомий стрімер претендує одразу на 4 статуетки на церемонії Global Poker Awards.

Покерні Оскари за підсумками 2019 року будуть вручати 6 березня в Лас-Вегасі. Героїв року обиратимуть в 25 номінаціях, на кожну статуетку претендують по чотири найдостойніших. Джо Інграм, зокрема, претендує на перемогу в категоріях "Вибір людей", "Медіа-контент відео", "Подкаст" та "Журналіст року".

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Свою популярність Джо Інграм заробив насамперед на youtube та у соцмережах, де публікує покерний контент. Успішним на цій ниві є і ще один американець Дуглас Полк. Щоправда про цю покерну зірку організатори церемонії Global Poker Awards забули. І справедливо отримали порцію критики від блогера.

Скласти конкуренцію Джо Інграму за кількістю статуеток спробує Ленс Бредлі. Редактор покерного порталу Pocket Fives претендує на перемогу у трьох номанціях: "Подкаст", "Журналіст року" і "Письмовий медіа-контент".

Не чужою медійна діяльність є і для знаменитого Даніеля Негреану. Один із найбільш успішних гравців в історії номінований у категоріях: "Відео блогер" і "Подкаст".