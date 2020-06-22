Переможець турніру "Кубок клуба "Фул Хаус" в рамках серії PokerMatch UA Millions Online Андрій Бобилєв розповів про свою найкрупнішу перемогу в кар'єрі (258 000 грн призових), досвід в офлайні та гру в задоволення.

- Андрію, з перемогою! Ти виграв один з найкрупніших турнірів серії! Як усе складалося в "Кубку "Фул Хаусу"?

- Дякую! Непогано складалося (посміхається). Зробив три входи, але перші два мимо вийшли. Один стек неприємно вилетів з парою королів проти 55, але потім масть заступилася. Виграв із дамами проти КК, і після цього справа пішла. На фіналку вийшов чиплідером, виграв багато монеток, що дуже важливо в таких турнірах.

Читайте також: Олександр Турич із Волині взяв уже три кубки топ-серії на PokerMatch

- У підсумку поділили призові на трьох?

- Так. Причому я кілька разів пропонував угоду, коли був чиплідером. Але був один міцний та впертий хлопець - xxxtopregxxx, не бажав ділити. А потім я з двома парами відкрив його великий блеф і став уже великим чипаком. Тоді й домовилися нарешті.

- Ти грав усі турніри серії?

- Так, спеціально виділив час, щоб поборотися. Знаєш, дуже хотілося виграти кубок! Щодня дивився результати, читав інтерв'ю переможців і думав: "Ну чим я гірший?" Але якось не виходило. Робив по 2-4 входи в кожний турнір, і до вчорашнього вечора було тільки два потрапляння в ITM, та й ті незначні. Приємно, що в підсумку зумів дістатися до топ-1!

- Ти зареєстрований на PokerMatch уже три роки, але виграв до вчорашнього турніру тільки одну медаль у "прогресиві" з 5-карточної Омахи на PKO PONT. Не складалося чи мало грав?

- Мало грав. Коли я тільки-но зареєструвався, не було ще таких крутих серій, все було скромніше. Грав кеш, трохи турніри. Потім довго не відкривав сайт, були інші турботи. Сім'я, маленька дитина. Зараз знову намагаюся не пропускати крупні серії. Чудово, що PokerMatch вигадує такі події з великими гарантіями.

- А як в офлайні у тебе справи?

- Удома, в Запоріжжі, часто грав у клубі, поки той був відчинений. Зазвичай усе починається з турнірів там, але потім, якщо не склалося, можна сісти пограти й кеш. Більше люблю Омаху, багато варіантів, екшен. До речі, ловив себе на думці, що на цій серії нібито граємо Холдем, а виходить як в Омаху. Усі показують натси (посміхається).

- На живих серіях грав?

- Минулого року їздив до Мінська на RPT, але без особливого успіху. Кілька разів збирався на PokerMatch UA Millions приїхати, але в останній момент щось заважало. Обов'язково приїду на наступну серію, в офлайні зіграти завжди цікаво й емоцій більше.

- Ти вважаєш себе професійним покеристом?

- Ні, мені до цього ще рости й рости. Мені здається, що для цього потрібно дуже багато часу приділяти грі й роботі над собою. Я готовий це робити, але поки що є інші справи теж. Звісно, покер - це ідеальна робота. Займаєшся улюбленою справою і при цьому добре заробляєш. Головне, щоб складалося. Відіграв серію, отримав призові і з хорошим настроєм ідеш на прогулянку з донькою. Хіба не чудово?

Інтерв'ю підготував Євген Смертенко