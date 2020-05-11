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Англієць сидячи на карантині заробив 600 тисяч доларів

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Чарлі Каррел
Чарлі Каррел / PokerCentral

Один з найуспішніших покеристів Великої Британії Чарлі Каррел виграв турнір супер хайролерів на WPT Online.

Бай-ін у змагання коштував 25,5 тисяч доларів. Майже сотня входів гарантувала солідний призовий фонд — близько 2,5 мільйонів доларів.

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Тріумф у цьому турнірі зробив Каррела багатшим на 600 тисяч "зелених". Друге місце посів представник Боснії та Герцеговини Альмедін Імсіровіч. Він заробив майже 430 тисяч "баксів".

Відзначимо, що канадець Сем Грінвуд, який виграв попередній турнір хайролерів цієї серії, став дев’ятим — 61 тисяча доларів призових.

Теги: Спорт Новини Спорту Покер матч Світовий покер
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