Анонс "живих" покерних серій березня

Новий покерний рік уже встиг набрати хороші оберти, утім із наближенням літа, а відповідно і WSOP, ставатиме тільки гарячіше. Пропонуємо вам уже традиційний список найцікавіших подій у світі "живого" покеру впродовж найближчого місяця.

5-24 березня, WSOP International Circuit, Чехія

Чеський Розвадов продовжує підтверджувати статус європейського Лас-Вегаса. Заледве там завершився етап WPT, як одразу стартує не менш престижний WSOP International Circuit. Серія розтягнеться майже на три тижні і знайти турнір на власний смак зможе буквально кожен. У найдешевші з них можна вступити за всього 45 євро. Головною ж родзинкою серії стане Main Event з бай-іном 1700 євро та призовим фондом 1 000 000 євро.

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6-16 березня, Belarus Poker Tour, Мінськ

Зіграти покер на серйозному рівні можна навіть ближче ніж у Чехіії. Аж 11 днів вируватимуть пристрасті за столами в столиці Білорусі. Belarus Poker Tour запропонує найдемократичніші бай-іни у нашому списку – від 27 доларів. А жінки узагалі зможуть зіграти в спеціальному турнірі без вступного внеску. Вхід у Main Event BPT коштуватиме 250 доларів, а переможець зможе розраховувати на 8-12 тисяч доларів призових.

18-30 березня, Merit Poker Top Guns, Кіпр

У другій половині березня масштабну серію прийматиме Кіпр. У рамках Merit Poker Top Guns відбудеться одразу 37 турнірів. Бай-іни стартують від 200 доларів. Серед змагань одразу два Main Event. Перший з бай-іном 2200 доларів та гарантією 500 000. За вхід у другий доведеться заплатити 3300 євро, утім і призовий фонд сягне аж мільйона євро.

22 березня – 5 квітня, WPT Barcelona, Іспанія

Іспанія прийме черговий етап Світового покерного туру (WPT). Серія розпочнеться із кількох онлайн турнірів, а трохи згодом в її рамках відбудеться найбільший "живий" турнір березня. Заплативши бай-ін 3300 євро, ви отримаєте змогу поборотися за гарантований призовий фонд у 3 000 000 євро. Main Event WPT Barcelona триватиме із 31 березня до 5 квітня.

23-29 березня, Pokerfest, Румунія

Корисно провести час можна і в столиці Румунії. Main Event у Бухаресті отримав гарантію 300 000 євро та бай-ін 888 євро. Головна фішка цієї серії – можливість виграти пакети на участь у WSOP 2020.

25-30 березня, Italian Poker Sport, Чехія

І знову Розвадов. У березні покеристи можуть звідти не виїжджати увесь місяць. Вартість турнірів на Italian Poker Sport стартуватиме від 55 євро. Участь же в Головному турнірі серії із призовим фондом 500 000 євро обійдеться у 250 євро.