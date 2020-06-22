Професійний покерист Майкл Аддамо виграв два онлайн-турніри за один вечір.

Австралієць зумів тріумфувати у змаганні з бай-іном 25,5 тисяч доларів. Майкл переміг таких зіркових покеристів як Стів Чідвік, Сем Грінвуд, Адріан Матеос і Тімоті Адамс. Перше місце у Головній події гарантували Аддамо 407,5 тисяч доларів призових!

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Але й це ще не все. Приємним бонусом став тріумф у змаганні з бай-іном 10,3 тисяч "зелених". Тут також грали Чідвік та Адамс (Тімоті в обох турнірах потрапив у призову зону). За перемогу у цьому змаганні Майкл Аддамо отримав 204 тисячі "баксів".

Австралієць "побіг за двома зайцями" — і виграв 611,5 тисяч доларів. Відзначимо, що Аддамо є доволі відомим покеристом. Він входить до трійки найуспішніших австралійських гравців у історії. За свою кар’єру Майкл виграв майже 8,5 мільйонів доларів призових у живих турнірах. І тепер уже близько двох мільйонів "баксів" в онлайні.