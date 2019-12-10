Австралієць Кайл Бьорнс лідирує в гонці за звання найкращого покериста року

В активі Бьорнса цього року перемоги на крупних турнірах та два чемпіонські браслети WSOP Europe. На п’яти йому наступають американці Шон Вінтер та Брін Кенні.

Гонка за звання найкращого гравця року за версією рейтингу Global Poker Index, в якому враховуються результати покеристів у "живих" турнірах, вийшла на фінішну пряму.

Уперше в історії перемогти в ній може австралієць Кайл Бьорнс. 2019 рік став для нього найуспішнішим у кар'єрі. Кайл ставав переможцем крупних турнірів на різних континентах, у жовтні привіз із Розвадова два чемпіонські браслети серії WSOP Europe, а останнім його досягненням стало третє місце в турнірі хайролерів на Багамах.

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Разом за свою покерну кар’єру в офлайні Бьорнс заробив уже більше ніж 7,5 мільйонів доларів, і за цим показником він поступається в Австралії лише легендарному чемпіонові світу Джо Хашему.

Другим у списку найуспішніших гравців минулого року йде американець Шон Вінтер, який ще може вийти в лідери й закінчити рік на вершині. Шон відстає від Кайла всього лиш на 19 очок. І тут усе залежить від того, наскільки продуктивно покеристи проведуть останній місяць.

Також шанси фінішувати першим у гонці зберігає й американець Брін Кенні, для якого цей рік став найприбутковішим! Нагадаємо, що саме Кенні зі значним відривом зараз лідирує у списку гравців з найбільшою кількістю виграних призових за кар’єру – більше ніж 56 мільйонів доларів.



Стівен Чидвік. Фото: Triton poker

Що ж до загального заліку рейтингу GPI, то тут лідирує британець Стівен Чидвік. Другим іде американець Алекс Фоксен, а на третє місце перемістився Ентоні Зінно зі США. Замикає топ-10 найкраща на цю мить покеристка планети Крістен Бікнелл із Канади. А поміж українців найвище в загальному заліку розмістився Гарік Ярошевський - 81 позиція серед найкращих покеристів планети.