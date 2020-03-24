Ази покеру: 3-бет

В останні роки покер дуже стрімко еволюціює, а представникам класичної школи дедалі важче протистояти молодим та нахабним. Один із ефективних прийомів сучасного покеру – вміле використання ставки 3-бет.

3-бет простими словами – це рірейз, підвищення першого рейзу. Очевидно, що у більшості випадків цей прийом застосовує гравець із дуже сильною рукою. Своїм 3-бетом він намагається звузити коло суперників, або ж наростити банк, маючи хороші перспективи на перемогу.

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Водночас, 3-бет є ефективною зброєю проти тайтових опонентів, які на таку ставку будуть відповідати нечасто. В цьому випадку 3-бет можна застосовувати і з широким діапазоном рук. Звісно, для використання блефового 3-бету потрібні уміння читати опонента і ефективно оперувати статистикою.

Логічно, що наступним рейзом після ставки 3-бет буде 4-бет, а далі і 5-бет. В такому разі є велика ймовірність стати свідками кулеру.