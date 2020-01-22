Батон — найвигідніша позиція за покерним столом

Батон — це позиція за столом перед малим і великим блайндами. Таке розташування геть не безпідставно вважається вигідним.

Кнопка "батон", або "дилер" переходить до того гравця, черга якого здавати карти. Зрозуміло, що під час гри онлайн та в живих турнірах покеристи цим не займаються. Але кнопка не втратила свої актуальності. Нею позначають гравців з малим та великим блайндами — вони знаходяться зліва від кнопки.

А покерист навпроти якого лежить цей маркер має дещо привілейовану позицію у порівнянні з іншими. При тому, перевагу батона професіонали вважають не номінальною, а дуже навіть значною.

Суть у тому, що покерист може побачити як зіграла більшість його конкурентів і конвертувати цю інформацію у правильне рішення. Наприклад, якщо всі або принаймні переважна більшість суперників скинули карти, то професіонали зазвичай роблять агресивний рейз. Адже, як мінімум, конкурентів за банк буде небагато. А, як максимум, можна і "поцупити" блайнди, налякавши опонентів.



Позиція в покері. Фото: Poker4you

Ще однією перевагою позиції батон є можливість зберегти фішки, вчасно скинувши навіть непогані карти. Скажімо, коли до вас уже відбулося кілька великих агресивних рейзів. Тоді ймовірність, що у суперників сильні "руки" дуже висока. Отже, якщо у вас немає високої пари, то є сенс перестрахуватися.

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Та якщо попередники за столом не влаштували якихось надзвичайно жорстких розбірок, то на батоні класні покеристи розігрують дуже широкий арсенал рук. Пасують з цієї позиції порівняно нечасто. Зате блефують — доволі регулярно.

Ще одним надзвичайно важливим плюсом батона є те, що після флопу у вас завжди буде останнє слово. А значить і змога приймати рішення, проаналізувавши дії усіх конкурентів.