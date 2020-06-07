Патріарх гри і один із засновників Всесвітньої серії покеру Дойл Брансон на своєму гігантському професійному шляху потрапляв у безліч чудернацьких ситуацій. Від деяких історій «Великого татка» аж дух перехоплює, а у інші навіть складно повірити.

Легендарний американець, якому незабаром стукне 87 років, любить згадувати часи бойової покерної слави і застерігати нове покоління від повторення помилок його молодості. Так, в одній зі своїх книг Дойл Брансон розказав про тривалу покерну сесію, яка коштувала життя одному із його опонентів.



Покер в 70-ті роки 20-го століття. Фото: wikipedia

В ті часи, а мова про 70-80-ті роки минулого століття, Брансон і компанія могли кілька днів поспіль не вставати з-за покерного столу в Лас-Вегасі. В одній із таких марафонських сесій гравець на ім’я Верджіл переоцінив власні фізичні можливості. Виснажливу гру покерист розбавляв солідними дозами алкоголю. І після чергового келиха віскі, упав замертво на стіл. Верджілу було лише близько 50 років, згадує Дойл Брансон. Але серце гравця не витримало захмарних навантажень.

Читайте також: "Ісус", який грає в покер, і його ненавидять тисячі людей

Очевидно, що покер і алкоголь речі несумісні. Утім багато покеристів навіть у наші дні не сідають за стіл без своєрідного допінгу. На більшості "живих" покерних серій регламентом не заборонено випивати просто під час турнірів і кеш-гри. Що, окрім шкоди для здоров’я, може суттєво вдарити по гаманцю.

Фінський професіонал Іларі Сахаміс колись напідпитку програв за одну сесію більше 3 мільйонів доларів. А от американський покерист Роджер Теска, через свою пристрасть до міцненького, навіть прізвисько отримав "П’яний майстер".