Свою покерну кар’єру легендарний Дойл Брансон розпочинав у неспокійні для гри часи. Крім звичних для покеру ризиків, гравцям загрожував арешт, грабунок і навіть невиплата виграшу.

В середині минулого століття покерні регуляри були частими гостями підпільних клубів, Брансон не був винятком. Навідувались до таких місць і представники місцевих банд, утім аж ніяк не заради гри. Один із організаторів підпільних посиденьок старигань Дон, натерпівшись від грабунків, запровадив у себе правило – приносити на гру не більше 20 доларів. Усі інші фінансові розрахунки, пов’язані із "грубими" грошима, велись на папері.

Читайте також: Байки від дідуся Брансона: як втратити 5000 доларів за 10 секунд

Нестандартна покерна сесія виявилась найбільш успішною для господаря вечірки. Дон виграв, поки віртуальних, 20 000 доларів. Дойл Брансон також недаремно протирав штани – 2 000 баксів прибутку. Найбільшим ж невдахою виявився гравець на ім’я Філ, який спустив 28 000 доларів.

Розрахунок домовились провести наступного дня в одній із громадських бібліотек. Щоправда, той, кому найбільше не зайшла гра за новими правилами, не з’явився. У підсумку, всі боргові зобов’язання лягли на Дона, якому нововведення обійшлось у 8 000 доларів. Більше в гостях у стариганя у борг не грали. Нехай уже краще грабунок, аніж ризик не отримати виграш.