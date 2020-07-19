Легенда покеру Дойл Брансон настільки давно знайомий із інтелектуальною грою, що застав ще ті часи, коли учасники не дотримувались елементарних правил. Дворазовий чемпіон світу поділився повчальною історією, яка трапилась майже шістдесят років тому.

В далекому 1962 році ще молодий Дойл Брансон частенько навідувався в гості до організатора домашніх покерних баталій Кена. І одного разу в комфортні посиденьки місцевих регулярів втрутився новачок на ім’я Херб. Хлопець був настільки прискіпливим, що звертав увагу буквально на кожну деталь, яка не вписувалась у його розуміння гри.

Читайте також: Байки від дідуся Брансона: як втратити 5000 доларів за 10 секунд

Херб, насамперед, обурився тим, що його посадили за стіл за перше краще вільне місце. Натомість зухвалий новоприбулий вимагав, аби позиції за столом визначали шляхом сліпого жеребу.

Опоненти Херба, скрегочи зубами, погодились. Але це був лише початок. Згодом Херб звернув увагу на нібито некоректні ставки суперників. Молодий реформатор запропонував намалювати на столі крейдою лінію, яка фіксуватиме, зробив гравець ставку, чи ні. Старожили пішли і на цю поступку, надавши Хербу повний карт-бланш для дій.



Правила покеру. Фото: nlop.com

Хлопець продовжував "виносити суперникам мізки" і перетворив комфортний покерний вечір на нестерпне випробування. У підсумку, в наступній сесії "Чіткому Хербу", саме таке він отримав прізвисько, ніхто не склав компанії.

Попри все, саме без таких, як Херб, покер не став би дисципліною номер один серед поціновувачів інтелектуальних ігор. Адже, як і у будь-якому спорті, правила – понад усе. Навіть якщо це стосується домашніх посиденьок в компанії друзів.